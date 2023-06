Conform ministrului Investitiilor si proiectelor Europene, Marcel Bolos, vor aparea pana in anul 2027 noi spitale in toate colturile tarii.Transformarea sistemului de sanatate romanesc se produce lent, discontinuu si fragmentat, iar asta ne pune in situatia de a fi printre statele UE cu cel mai mare numar al deceselor care ar fi putut fi evitate, insa in anul 2027 vor exista spitale noi in toate regiunile tarii, sustine ministrul Investitiilor si proiectelor Europene, Marcel Bolos.Guvernul ... citeste toata stirea