Marcel Ciolacu a anuntat data din care romanii nu vor mai avea nevoie de viza in SUA: Eu sunt ferm convins

Marcel Ciolacu anunta ca vizele romanilor pentru SUA vor fi ridicate in curand, chiar in acest an.Din luna octombrie am putea calatori fara vize in Statele Unite, dupa cum anunta chiar Marcel Ciolacu.Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca este ferm convins ca vizele vor disparea in a doua jumatate a anului."Anul fiscal in Statele Unite se termina in septembrie. Eu sunt ferm convins ca in octombrie, ... citește toată știrea