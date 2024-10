Marcel Ciolacu a cerut, in sedinta de Guvern, desecretizarea documentelor pentru vila din Aviatorilor

Premierul Marcel Ciolacu a facut o solicitare oficiala, in sedinta de Guvern din aceasta dimineata, pentru desecretizarea tuturor documentelor legate de vila din Aviatorilor despre care presa a scris ca ar fi pregatita pentru presedintele Klaus Iohannis.Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut secretarului general al Guvernului ca, in urmatoarea sedinta, sa prezinte un document in baza caruia sa se declanseze procesurile de desecretizare a cheltuielilor efectuate de RAPPS la Vila din Aviatorilor, ... citește toată știrea