Marcel Ciolacu: Am votat pentru o Romanie puternica economic, o Romanie cu o voce puternica in lume

Candidatul PSD la Presedintie Marcel Ciolacu a declarat duminica, dupa ce a votat la alegerile prezidentiale, ca a votat pentru o Romanie puternica economic, o Romanie cu o voce puternica in lume si una in care cetatenii sa aiba un trai decent. El a adaugat ca a mai votat pentru stabilitate, echilibru si echitate sociala."Am votat pentru o Romanie puternica economic, o Romanie cu o voce puternica in lume, am votat pentru o Romanie in care romanii sa aiba un trai decent si nu in ultimul rand ... citește toată știrea