Marcel Ciolacu: Anul acesta Romania va intra in Schengen terestru. Cu certitudine

Marcel Ciolacu a declarat, joi seara, ca Romania va intra "cu certitudine" in Spatiul Schengen terestru pana la sfarsitul acestui an.Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, joi seara, ca anul acesta Romania va intra in Schengen si cu granitele terestre."Am rezolvat Schengen-ul, dupa un esec a fostului prim-ministru, maritim si terestru, si pana la sfarsitul anului o sa inchidem si terestru", a declarat, joi seara, la Romania TV, premierul Marcel Ciolacu, transmite News.ro.Intrebat daca are ... citește toată știrea