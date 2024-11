Marcel Ciolacu anunta ca se retrage din cursa pentru Presedintie, indiferent de rezultatul renumararii

Presedintele demisionar al PSD, candidatul formatiunii in alegerile prezidentiale Marcel Ciolacu, anunta, joi seara, ca se va retrage din cursa, indiferent de rezultatul renumararii voturilor, dar acuza USR de manipularePremierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca se va retrage din cursa pentru Presedintia Romaniei chiar si in cazul in care, in urma renumararii voturilor, se va dovedi ca a fost dezavantajat, punctand ca nu este interesat de locul doi.Marcel Ciolacu a adaugat ca trebuie stiut ... citește toată știrea