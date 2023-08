Marcel Ciolacu vine cu declaratii dure in privinta masurilor care vor urma pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Premierul a facut declaratii despre pachetul de taxe si impozite care ar urma sa fie adoptate.Premierul Marcel Ciolacu afirma, miercuri, dupa intalnirea de la Ministerul Finantelor pe tema reducerii cheltuielilor bugetare, ca se au in vedere peste 50 de masuri."Sunt peste 50 de masuri (...) ele au fost discutat si in cadrul coalitiei. De fapt si de drept vorbim, din punctul ... citeste toata stirea