Marcel Ciolacu confirma discutiile privind reorganizarea administrativ teritoriala a Romaniei

Marcel Ciolacu a primit unda verde, luni, in Consiliul Politic National al PSD sa demareze reorganizarea administrativ teritoriala printr-un proiect de lege, au declarat pentru G4Media surse politice. Acest lucru inseamna redesenarea judetelor si, posibil, redefinerea localitatilor.UPDATE Premierul Marcel Ciolacu a confirmat vineri informatia dezvaluita de G4Media. "As dori in aceasta sesiune sa venim cu un proiect (de lege) de ... citește toată știrea