Marcel Ciolacu: Este un circ total ca sa imi dau demisia (20 februarie)

Marcel Ciolacu a afirmat joi ca nu intentioneaza sa isi prezinte demisia, subliniind ca acest lucru ar reprezenta "un circ total". Ciolacu a explicat ca miza nu este legata de persoana sa, ci de candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidentiale din partea coalitiei.Marcel CiolacuIntrebat daca se simte sub presiune si daca are intentia de a demisiona, premierul a precizat ca schimbarea candidaturii nu poate avea loc decat in urma unei