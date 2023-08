Explozia de la Crevedia ar fi pornit de la o tigara, arata datele preliminare ale anchetei.Lucratorii de la statia GPL ar fi fumat in timp ce transferau gazul de la o cisterna la alta. In paralel, sunt deschise anchete uriase. Nu mai putin de 4 explozii au avut loc la statia GPL care functiona de ani buni fara autorizatie. Politisti, experti judiciari, criminalisti specialisti in explozibili si inspectori ai muncii fac verificari la sange la statia care a sarit in aer. La locul tragediei au ... citeste toata stirea