Marcel Ciolacu urmeaza sa faca o vizita in Egipt.El urmeaza sa se intalneasca cu romanii eliberati din zona de conflict din Fasia Gaza.Premierul Marcel Ciolacu merge miercuri in Egipt, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.Deplasarea are loc in contextul in care Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca 103 cetateni romani din Fasia Gaza si membri de familie ai acestora au primit, in ... citeste toata stirea