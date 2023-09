Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, ca intentioneaza ca noua lege a pensiilor sa fie adoptata pana la sfarsitul anului, astfel incat sa fie in vigoare de la 1 ianuarie, mentionand ca vor creste in primul rand pensiile mici, iar procentul minim de marire va fi rata inflatiei, potrivit Mediafax.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus, luni seara, la Antena 3 CNN, ca sunt inechitati foarte mari in sistem intre pensiile foarte mari si pensiile foarte ... citeste toata stirea