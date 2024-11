Marcel Ciolacu spune ca va demisiona de la sefia PSD daca nu intra in al doilea tur al alegerilor prezidentiale

Marcel Ciolacu promite sa demisioneze de la conducerea PSD daca nu intra in turul doi la prezidentiale.Candidatul social-democrat la presedintia Romaniei, Marcel Ciolacu, a anuntat vineri seara, 22 noiembrie, ca, daca nu intra in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, va demisiona din functia de presedinte al PSD.Candidartul social-democrat la Presedintie, Marcel Ciolacu, anunta ca, daca nu intra in al doilea tur al ... citește toată știrea