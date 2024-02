Marcel Ciolacu: Vom avea un salariu mediu brut de 2.000 euro pe luna. Promisiunea premierului

Vesti bune pentru salariati: romanii pot castiga in urmatorii ani salarii mai mari!Seful Executivului, Marcel Ciolacu, a declarat ca salariul mediu brut poate depasi 9000 de lei pe luna. Anuntul a fost facut in cadrul unei conferinte cu oameni de afaceri americani, la Bucuresti."Am lasat pentru final promisiunea. De fapt, este mai mult decat o promisiune, este o credinta: daca isi pastreaza stabilitatea politica si economica, Romania poate deveni in urmatorii 4-5 ani una dintre marile forte ... citește toată știrea