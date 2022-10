"Mare mai e gradina Domnului, dar un popa vrea una si mai mare. Isi face manastire si cabana pentru pacea sa tocmai pe Valea Sambetei din muntii Fagaras, arie protejata Natura 2000 de interes european. Un preot isi face manastire si resedinta in creierii muntilor. Distruge in calea sa un intreg ecosistem care include raul si padurea strapunse de un nou drum de acces. Autoritatile sunt impotente in fata preotului si tolereaza lucrarile in aceasta arie naturala protejata. Daca preotul poate ... citeste toata stirea