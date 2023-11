,,Marea reorganizare" a aparatului propriu anuntata de primarul Fagarasului si prezentata spre aprobare Consiliului Local in sedinta ordinara desfasurata marti, 28 noiembrie a.c., a insemnat un nou scandal in fata contribuabililor fagaraseni si un nou circ regizat in stil propriu de edil. De data aceasta sedinta n-a mai fost organizata la casa de cultura, asa cum a procedat inainte vreme, ci in sala de sedinte de la sediul Primariei Fagaras, dar vechile metehne s-au pastrat. Proiectul de ... citeste toata stirea