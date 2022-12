Marfa pentru Piata Stupini: Un camion de mere "toxice"din Ucraina

Inspectorii sanitar-veterinari brasoveni au intensificat controalele in aceasta perioada, premergatoare Anului Nou. "In mod special s-au vizat depozitele de destinatie, in care s-au efectuat importuri de alimente din tari terte. Au fost identificate 9 tone de mere, origine Ucraina, cu continut depasit de pesticide si au fost distruse inainte de a fi comercializate. Pesticidele sunt potential toxice si pot avea atat efecte acute imediate, cat si cronice pe termen ... citeste toata stirea