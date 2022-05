Marfa pentru scolile din Brasov: 1,5 kilograme de cannabis

Un kilogram si jumatate de cannabis au ridicat politistii brasoveni, dupa ce au prins doi tineri in gara cu droguri asupra lor, iar ancheta a condus la o retea de 6 insi din Brasov si Sacele, care "in perioada februarie - aprilie 2022, inculpatii au comercializat unor elevi din cadrul mai multor unitati de invatamant din municipiul Brasov droguri de risc si de mare risc", potrivit unui comunicat transmis de DIICOT.Ancheta a pornit dupa ce, joi, 28 aprilie, "au fost identificati doi tineri, in ... citeste toata stirea