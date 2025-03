Maria a fost gasita. Politia multumeste brasovenilor: "Speram ca acest spirit de colaborare civica sa fie la fel de energic si in viitoare situatii complexe"

Maria, adolescenta de 14 ani data disparuta in seara zilei de miercuri, 5 martie, a fost gasita, au anuntat reprezentantii Politiei Brasov in aceeasi zi, in jurul orelor 20.00. Pentru a o gasi, s-au desfasurat forte impresionante, zona Cartierului Noua din Brasov fiind luata de pas de politisti, jandarmi, salvamontisti, dar si de locuitorii zonei. Pentru gasirea fetei a fost emis si un semnal Ro-Alert, primul din judet pentru disparitia unei persoane."Multumim echipelor din cadrul ... citește toată știrea