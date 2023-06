In cadrul unei interventii pe care a avut-o in Parlamentul Romaniei, deputatul PSD Marian Rasaliu s-a aratat indignat de faptul ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen nu se afla pe agenda Consiliului JAI din aceasta saptamana. Parlamentarul considera ca politica externa a tarii noastre trebuie resuscitata si nu mai trebuie sa existe tergiversari in ceea ce priveste intrarea Romaniei in Schengen."Saptamana aceasta, la Luxemburg, va avea loc ultimul Consiliu Justitie si Afaceri Interne (JAI) ... citeste toata stirea