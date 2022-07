Marian Rasaliu: ,,Constructia Spitalului Clinic Regional de Urgenta Brasov trebuie sa fie principalul obiectiv al judetului nostru"

Pentru deputatul PSD Brasov Marian Rasaliu proiectul noului spital a reprezentat o prioritate in sesiunea parlamentara incheiata in 1 iulie.Sesiunea parlamentara incheiata in 1 iulie a fost una complicata, marcata de conflictul militar de la granitele Romaniei, sustine deputatul PSD Brasov Marian Rasaliu.Masurile de reducere a crizei economice cauzate de razboiul din Ucraina au reprezentat prioritatea zero pentru parlamentarii social-democrati, dar si pentru Guvernul Romaniei.Pentru ca ... citeste toata stirea