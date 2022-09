Marian Rasaliu: "Decizia privind majorarea pensiilor si a salariului minim trebuie luata cat mai repede!"

In cadrul unei declaratii politice sustinute in Parlament in aceasta saptamana, deputatul Marian Rasaliu a evidentiat faptul ca romanii au nevoie, mai mult decat oricand, de certitudini si de predictibilitate. In acest contect, decizia privind majorarea pensiilor si a salariului minim trebuie luata cat mai repede."Esara noastra parcurge un context economic dificil. Acesta este si motivul pentru care pensionarii, salariatii si mediul de afaceri au nevoie, mai mult decat oricand, de certitudini ... citeste toata stirea