Marian Rasaliu, deputat PSD Brasov: "Colegii care s-au inscris in competitia pentru alegerile locale vor oferi o noua administratie"

Rezultatele muncii din ultimii ani, in care echipa PSD Brasov a fost consolidata si extinsa, se vor vedea dupa 9 iunie, dupa alegerile europarlamentare si locale. Acesta este mesajul deputatului brasovean Marian Rasaliu, presedintele executiv al PSD Brasov."Dupa alegerile locale, din punct de vedere administrativ, Partidul Social Democrat Brasov va avea o fata, cum nu a avut niciodata. PSD Brasov este un partid care a renascut in ultima perioada, iar colegii mei care s-au inscris in ... citește toată știrea