Guvernul Romaniei va reactiona ferm in cazul in care Austria va continua sa se opuna aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. Anuntul premierului Romaniei, Marcel Ciolacu, este clar: tara noastra se va adresa Curtii Europene de Justitie in cazul in care Viena isi va mentine veto-ul cand aceasta tema va fi din nou pe ordinea de zi a Consiliului ministrilor de interne ai UE.Este un pas normal si firesc pe care Guvernul PSD este pregatit sa il faca, considera deputatul PSD Brasov, Marian Rasaliu, ... citeste toata stirea