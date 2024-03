Marian Rasaliu: "In judetul Brasov sunt aproape 147.000 de pensionari carora avem obligatia sa le oferim o viata demna"

PSD isi respecta angajamentul luat in fata cetatenilor inca din prima zi in care Marcel Ciolacu si-a inceput activitatea de premier: tinerea sub control a preturilor alimentelor de baza atat timp cat este nevoie.Astfel, in sedinta de plen a Camerei Deputatilor din 19 martie, la initiativa parlamentarilor PSD a fost aprobata prelungirea valabilitati acestei masuri, pana la data de 31 martie.Este o masura fireasca, de care beneficiaza, in primul rand pe romanii cu venituri mici, ei fiind cei ... citește toată știrea