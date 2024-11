Marian Rasaliu, PSD Brasov: "Cat valoreaza cuvantul pentru PNL?"

Chiar daca au promis o serie de masuri, de la eliminarea pensiilor speciale, la taierea pensiilor parlamentarilor, "vocalii" din PNL nu au facut nimic concret in acest sens, iar mesajele lor au ramas doar vorbe goale, considera deputatul PSD Brasov Marian Rasaliu.O dovada in acest sens este Rares Bogdan, care, la nivel declarativ a fost un critic al pensiilor speciale si promitea in campania electorala ca le va elimina in primele 30 de zile de la preluarea guvernarii de catre PNL."S-a ... citește toată știrea