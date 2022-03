Marian Rasaliu: "Puneti in prim plan interesul Romaniei, al fiecarui cetatean, care are nevoie urgenta de drumuri, spitale, retele de apa sau scoli"

Deputatul PSD Brasov, Marian Rasaliu, a facut un apel catre colegi de la tribuna Parlamentului, pe care i-a indemnat sa voteze legea de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind modificarea Segii achizitiilor, care permite dezvoltarea accelerata a Romaniei"Acest act normativ va ajunge si in mapele noastre, pentru aprobare. In momentul in care primiti proiectul legii de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului, va rog sa puneti in prim plan interesul Romaniei, al fiecarui ... citeste toata stirea