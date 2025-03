Marian Rasaliu, sef la IAR Ghimbav. Are in CV si uzina de uraniu de la Feldioara

IAR Ghimbav, una dintre uzinele emblematice ale Brasovului un nou director general: Marian Rasaliu (PSD). El a primit decizia de numire in functie in 5 martie, zi in care si-a inceput si activitatea.Noul director ne-a declarat ca va face tot posibilul ca IAR sa isi recapete prestigiul de odinioara si se bazeaza in acest sens pe salariatii cu mare experienta care isi desfasoara activitatea la aceasta unitate. "Sunt oameni care lucreaza de zeci de ani la aceasta fabrica si au experienta vasta ... citește toată știrea