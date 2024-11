Marian Rasaliu: "Suntem la nivelul asteptarilor novembristilor si ale tuturor romanilor?"

In urma cu 37 de ani, in 15 Noiembrie 1987, a fost momentul in care muncitorii de la Fabrica de Autocamioane din Brasov au avut curajul de a iesi in strada, unde au strigat "Jos comunismul!". Au platit pentru gestul lor: anchete in beciurile Securitatii, deportari si umilinta. Dar, in ciuda tuturor suferintelor, ei au ramas uniti, pentru ca stiau ca aceasta este singura lor sansa de supravietuire. Abia dupa 1989, cand a fost Revolutia, viata novembristilor brasoveni a revenit la normal.Unul ... citește toată știrea