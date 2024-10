Marian Rasaliu, viitorul prefect al Brasovului

Socotelile social-democratilor brasoveni pentru viitoarele alegeri parlamentare ii obliga sa pregateasca "cadre" pentru viitoarele functii publice, in contextul in care viitorul Guvern se speculeaza ca va fi format in jurul PSD.Actualul deputat Marian Rasaliu, "locomotiva" pentru lista cu candidati de la Camera Deputatilor in urma cu patru ani, a ajuns "impingator" acum pe pozitia a patra, neeligibila spun specialistii, chiar si in cele mai optimiste scenarii. Pe de alta parte, scenariul ... citește toată știrea