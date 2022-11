Marius Boeriu, discurs in Parlament: "Nimeni nu a fost tras la raspundere pentru ororile la care am fost supusi"

Presedintele Asociatiei 15 noiembrie 1987 Brasov, Marius Boeriu, a transmis luni deputatilor si senatorilor sa aiba curajul raspunderii si sa-si faca datoria, mentionand ca si acum, la fel ca in 1987, painea si caldura reprezinta o problema, iar parlamentarii trebuie sa rezolve aceasta situatie, relateaza Agerpres."Sunt unul dintre cei din 15 noiembrie 1987, cei batuti si umiliti pentru ca am avut curajul atunci sa cerem ce astazi ni se pare normal sa avem. Am cerut paine. Era pe cartela si o ... citeste toata stirea