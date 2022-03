Marius Budai: Doua impedimente pentru majorarea pensiilor

Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut cateva precizari legate de reducerea CAS de la 25% la 20%, despre impactul acestei masuri cat si despre cat de fezabila ar fi.Marius Budai spune ca nu vrea sa panichez pe nimeni "dar reducerea CAS poate fi o dificultate in calea majorarii de pensii pentru ca avem doua probleme coroborate. Anul trecut Romania a avut un deficit record. Avem deja in procedura de deficit excesiv. Nu intelege nici Comisia Europeana de ce s-a trecut in PNRR anul 2070 si de ce ... citeste toata stirea