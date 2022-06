Marius Dunca: "Decarbonizarea accelerata dorita de ministrul Energiei nu trebuie sa devina un atentat la siguranta energetica a Romaniei!"

Senatorul PSD Marius Dunca considera ca decarbonizarea accelerata a Romaniei, in contextul in care multe tari din Europa iau in calcul rationalizarea gazelor, ar pune in pericol siguranta energetica a tarii noastre."Cand in Europa se ia in calcul rationalizarea gazelor, decarbonizarea accelerata a Romaniei dorita de ministrul Energiei nu trebuie sa devina un atentat la siguranta energetica a tarii noastre. Ar fi bine ca domnul Virgil Popescu sa renunte la aceste propuneri nerealiste. Cu atat ... citeste toata stirea