Marius Dunca, despre Legea offshore: Este vital sa asiguram consumul intern chiar din productia proprie

Senatorul PSD Marius Dunca considera ca prin legea offshore va fi asigurata independenta energetica a Romaniei. Asigurarea consumului intern din productie proprie reprezinta o prioritate pentru ca tara noastra sa nu depinda nici macar o clipa de gazul rusesc."Cu totii am fost martorii deciziei Rusiei de a nu mai furniza gaze Poloniei si Bulgariei. In acest moment, tara noastra extrage mai mult gaz decat consuma. In actualul context geopolitic este vital insa ca noua lege offshore sa fie ... citeste toata stirea