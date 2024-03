Marius Dunca: "PSD Brasov este un partener serios al celor care doresc sa faca administratie performanta"

Familia politica si administrativa a Partidului Social Democrat a crescut in luna martie 2024 prin venirea unor noilor colegi, oameni carora le port un respect deosebit pentru activitatea politica si administrativa pe care au derulat-o in ultimii ani.Este un moment de mandrie pentru PSD Brasov sa primim in randurile noastre atat oameni cu o vasta experienta in domeniul politic si administrativ, cat si tineri motivati, dornici sa aduca schimbari pozitive ... citește toată știrea