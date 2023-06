Partidul Social Democrat (PSD) a anuntat ca va depune un proiect de lege care vizeaza desfiintarea pensiilor speciale acordate parlamentarilor. Social-democratii spun ca, in contrast cu alte partide care doar promit sa elimine aceste privilegii, PSD actioneaza concret si aduce in fata Parlamentului o initiativa menita sa puna capat acestei practici inechitabile.Initiativa PSD corecteaza o "omisiune" in redactarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) de catre cei de la USR, care ... citeste toata stirea