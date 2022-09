Marius Dunca, reales chestor la Senat

Senatul a votat, joi, in unanimitate, componenta Biroului permanent pentru a doua sesiune ordinara a acestui an, fiecare grup parlamentar sustinand aceiasi senatori ca in sesiunea trecuta.Membrii Biroului permanent au fost alesi, in afara de presedintele Senatului (care se alege la inceputul legislaturii sau cand se schimba majoritatea parlamentara), prin vot secret electronic.Senatorii s-au exprimat in favoarea componentei Biroului permanent anuntata de liderii de grup de la tribuna ... citeste toata stirea