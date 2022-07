Marius Dunca: "Restart in agricultura romaneasca - protejarea securitatii alimentare, prioritatea PSD"

Senatorul PSD Marius Dunca considera ca protejarea securitatii alimentare a populatiei in contextul secetei si a recentelor fenomene meteorologice extreme reprezinta o prioritate."In ultima perioada, tara noastra se confrunta cu o crestere alarmanta a riscului de seceta in paralel cu prezenta furtunilor puternice si a grindinei. In acest context, sunt vitale masuri care sa duca la eliminarea vulnerabilitatilor din agricultura, si, totodata, sa protejeze securitatea alimentara a tarii noastre. ... citeste toata stirea