Marius Dunca: "Romania este lider in UE la cresterea productiei industriale"

Investitiile si schemele de ajutor de stat promovate de Guvernul Ciolacu au propulsat Romania in fruntea Uniunii Europene in ceea ce priveste cresterea productiei industriale. Esara noastra a depasit state industriale puternice precum Germania, Franta si Italia.Programul "Fabricat in Romania", initiat de PSD, vine cu componente de sprijin pentru industria prelucratoare si pentru productia de materiale de constructii, sustinand astfel dezvoltarea continua a productiei industriale in tara ... citește toată știrea