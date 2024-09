Mars pentru siguranta in trafic si a pietonilor la Cristian

Astazi, in Cristian va avea loc un mars pentru siguranta in trafic a pietonilor, in special a copiilor.Mai multi localnici din Cristian vor iesi intr-un mars in localitate, astazi, 18 septembrie, intre orele 17.00 si 19.00 pentru a atrage atentia asupra sigurantei in trafic a pietonilor.Ieri, in urma unei intalniri la care au participat reprezentanti din partea Primariei Comunei Cristian, Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Brasov, Inspectoratului de ... citește toată știrea