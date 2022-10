Marsul "Impreuna pentru Siguranta Femeilor", duminica, la Brasov

Duminica, 23 octombrie, de la ora 15.00, are loc marsul "Impreuna pentru Siguranta Femeilor!" Manifestarea e organizata de Reteaua pentru Prevenirea si Combaterea Violentei Impotriva Femeilor.Mai multe organizatii nonguvernamentale din Brasov, care militeaza pentru apararea drepturilor femeilor, vor iesi in strada duminica, 23 octombrie, la marsul "Impreuna pentru siguranta femeilor".Femeile din Romania nu sunt in siguranta nici acasa, nici la locul de munca, nici pe strada, se arata in ... citeste toata stirea