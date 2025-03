Marsul pentru Viata, in 29 martie

In 29 martie, brasovenii sunt invitati la a 15-a editie a Marsului pentru Viata, eveniment care se desfasoara si in Bucuresti, si in sute de localitati din Romania si Republica Moldova.Marsul pentru Viata 2025 face parte din campania nationala "Luna pentru Viata", care, pe toata durata lunii martie, va desfasura activitati de informare, educatie si sprijin dedicate vietii femeilor insarcinate si copiilor inca ... citește toată știrea