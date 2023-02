Martea neagra: 77 de apeluri de urgenta din munti, 17 din judetul Brasov

Un numar de 75 de persoane au fost salvate marti, 14 februarie, in urma apelurilor la Salvamont, dintre care 30 au fost predate catre Serviciul de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital. Doua persoane au fost gasite decedate si au fost transportate si predate Serviciului de Medicina Legala.Dispeceratul National Salvamont a primit, in 24 de ore, 77 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta in cazul unor evenimente montane nedorite, potrivit unei postari ... citeste toata stirea