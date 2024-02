Marti, 13, cascadoria "180"

O cascadorie involuntara, greu de realizat, a reusit un sofer care se deplasa prin localitatea brasoveana Beclean, din apropierea municipiului Fagaras. Soferul a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un stalp, numai ca, asa cum se poate vedea din fotografie, masina a ramas intr-o pozitie extrem de neobisnuita.Capota autoturismului s-a infipt in locul in care iesea stalpul din pamant, iar masina a ramas "la 180 de grade", cu partea din spate in sus si cu fata in pamant.Incidentul a ... citește toată știrea