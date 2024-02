Marti, 13: ghinion de hot

Marti, 13 februarie, in jurul orei 06:00, in timp ce efectuau serivicul de patrulare in zona statiei CF Brasov, politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Brasov au surprins un barbat, in flagrant, in timp ce sustragea un telefon mobil si o baterie externa din posesia unei alte persoane.Echipa operativa a actionat de indata si astfel, prejudiciul a fost ... citește toată știrea