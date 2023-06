ISU Brasov s-a raliat si in acest an initiativei derulata la nivel european, de a marca marti, 13 iunie, "Ziua Informarii Preventive".Desfasurate sub sloganul "Preveniti ghinionul", avand ca logo pisica neagra, activitatile informativ-educative s-au desfasurat in Piata Sfatului din Brasov, dar si in Fagaras, Predeal, Victoria, Rasnov ... citeste toata stirea