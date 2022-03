Marti, Politia la mall: iar razie dupa cersetori si "bizoni"

Marti, 22 martie, in intervalul orar 16.30 - 23.30, Politia Brasov a repetat razia in zonele comerciale din Brasov, angrenatI in controale fiind politisti de la toate sectiile din oras si politisti locali.Si de aceasta data, in vizor au fost doua practici nu rare prin Brasov: practicarea cersetoriei si parcarea pe locuri destinate persoanelor cu dizabilitati."Actiunea s-a desfasurat in 3 etape, politistii brasoveni actionand in zonele aglomerate din municipiul Brasov, respectiv in zona ... citeste toata stirea