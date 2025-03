Martie la Filarmonica Brasov: o luna aproape sold out

Concerte simfonice si recitaluri de exceptie anunta reprezentantii Filarmonicii Brasov pentru luna martie, o luna in care biletele au fost aproape epuizate, iar concertele educative sunt deja sold out.Pentru concertul de jazz, din 6 martie, bilete mai sunt doar la repetitia cu publicPrimavara muzicala va debuta pe 6 martie, cand la Sala mare va avea loc concertul "When I Fall in Love", un eveniment dedicat muzicii jazz si romantice. Seara va fi marcata de prezenta Luizei Zan si a ... citește toată știrea