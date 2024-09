Masa Critica ii invita pe brasoveni la pedalat, pentru un oras mai verde

Brasovenii sunt invitati sa pedaleze, pentru un oras mai verde, in cadrul evenimentului "Masa Critica".Asociatia Tot Mai Verde din Brasov invita comunitatea brasoveana sa participe la evenimentul "Masa Critica", care va avea loc in data de 27.09.2024, in Brasov.Evenimentul cu un puternic mesaj ecologist, are ca scop promovarea bicicletei ca mijloc de transport ecologic, economic, sanatos si, de multe ori, mai rapid prin oras. Un alt obiectiv al proiectului este acela de a atrage atentia ... citește toată știrea