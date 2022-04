Masacrul de la Fantana Alba. Marturii ale profesorul Gheorghe Mihailiuc: "Oamenii cadeau ca frunzele de bruma"

Foto: Ion Andrei Gherasim, Fundatia Corneliu CopusuIn 1940, Romania a fost fortata sa cedeze Uniunii Sovietice un teritoriu locuit de peste 3 milioane de persoane, in urma ultimatumului primit in luna iunie a aceluiasi an. Imediat ce administratia si armata romana au fost evacuate, trupele din Armata Rosie si NKVD au ocupat teritoriul. Multe familii au fost luate prin surprindere de aceasta desfasurare rapida a evenimentelor cu membri de ambele parti ale noii granite. In aceasta situatie ... citeste toata stirea